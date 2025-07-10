ЗСУ уразили російські системи ППО «Бук» та «Стріла» на кордоні Донецької та Запорізької областей

Удар по російському ЗРК «Бук» на кордоні Донеччини та Запоріжжя. Фото: кадр із відео

Оператори 2-го батальйону 14-го полку БПАК Сил безпілотних систем ЗСУ за допомогою засобів, що працюють на оперативно-тактичній глибині, уразили російський ЗРК «Бук» на кордоні Донецької та Запорізької областей. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем.



Точне влучання в установку спричинило детонацію ракет і повне її знищення.



На цьому напрямку бійці 14-го полку виявили й уразили ще один ЗРК – «Стріла-10». Його окупанти ховали у посадці.



Також уражені дві одиниці бронетехніки невстановленого типу.

Нагадаємо, що ГУР та ЗСУ провели операцію на Лиманському напрямку, врятовані важкопоранені українські військові.