Зеленський: переговори з РФ можливі лише після обміну полоненими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогоднішньому етапі переговори з Російською Федерацією не поновлюватимуться. Основною причиною він назвав незавершений процес обміну полоненими, який раніше був узгоджений між сторонами.

За словами глави держави, лише після виконання цих зобов'язань можна говорити про наступні етапи переговорного процесу. Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками саміту у Римі.

У рамках візиту Зеленський також взяв участь у Конференції з відновлення України, де закликав до створення широкої міжнародної коаліції та комплексного підходу до повоєнного відновлення країни, пише «Обозреватель». Він порівняв цей процес із реалізацією плану Маршалла.

Офіційна позиція Києва залишається незмінною: жодних поступок в переговорному процесі з Росією не буде доти, доки не виконано ключових домовленостей щодо обміну полоненими.



Відеозапис виступу президента України був опублікований Офісом глави держави.

Нагадаємо, у рамках останнього обміну вдалося повернути військовополонених, яких у Росії засудили до тривалих термінів ув'язнення.