ВСУ ударили бомбами JDAM-ER по оккупантам под Гуляйполем

Украинская авиация нанесла удар по российской позиции двумя бомбами GBU-62 JDAM-ER. Видео опубликовал военный архив War Archive, фиксирующий кадры российско-украинской войны.
Сообщается, что удар по позициям захватчиков был нанесён восточнее села Степановка в Запорожской области. Оттуда до Гуляйполя, которое находится под контролем Сил обороны, — чуть более 10 км.
Согласно оперативной информации Генштаба по состоянию на 16:00 16 июля 2025 года, на Гуляйпольском направлении авиаудару подвергся населённый пункт Белогорье.
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