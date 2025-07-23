Массированная атака БПЛА на российский Новочеркасск: местные жители жалуются на проблемы с интернетом

Поврежденное здание «Ростелекома» после атаки БПЛА на Новочеркасск. Фото: ASTRA

Ночью 23 июля в результате атаки дронов сильно повреждено здание «Ростелекома» в городе Новочеркасск Ростовской области РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA.



Офисное здание компании находится на Баклановском проспекте, 25.



Местные жители жалуются на проблемы с интернетом и телевидением от «Ростелекома».



«Ростелеком» – российская телекоммуникационная компания. Она предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа к интернету.

Напомним, что ночью 23 июля беспилотники массированно атаковали Новочеркасск, под ударом также оказались ГРЭС и железная дорога.