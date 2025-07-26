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За добу армія РФ понад 10 разів вдарила по Донеччині: в ОВА показали наслідки

26 липня 2025, 10:59

За добу армія РФ понад 10 разів вдарила по Донеччині: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 25 липня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів є постраждалі та пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони регіону:

Покровський район. У Родинському поранено 2 людини, пошкоджено двоповерхівку і адмінбудівлю. Ще 2 людини поранено у Мирнограді.

Краматорський район. У Лимані і Зарічному пошкоджено по будинку. У Дружківці поранено людину. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, інфраструктурний об'єкт і газогін.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Раніше ми писали, що російські окупанти в ніч на 26 липня запустили 208 БПЛА та 27 ракет різних типів. Основний напрямок удару — Дніпропетровщина. Протиповітряна оборона збила 200 цілей.

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