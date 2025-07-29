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П'ятеро людей загинули під час обстрілу Новоплатонівки в Харківській області

29 липня 2025, 13:00

П'ятеро людей загинули під час обстрілу Новоплатонівки в Харківській області

Внаслідок ранкового обстрілу села Новоплатонівка на Харківщині загинули п'ятеро мирних жителів, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомила поліція Харківської області.

У вівторок, 29 липня, близько 10:38 було завдано удару, ймовірно, із застосуванням реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району.

Внаслідок атаки спалахнула будівля місцевого магазину. На місце події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронні органи фіксують наслідки обстрілу та збирають докази військового злочину країни-агресора.

Нагадаємо, окупаційні російські війська за минулу добу обстріляли понад 70 українських міст та сіл. Відомо, що 22 особи загинули, крім того, ще 85 людей постраждали.

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