В ВСУ не осталось отдельных танковых бригад — 4-я ОТБр стала тяжелой механизированной

4-я отдельная танковая бригада официально сообщила о смене статуса — теперь она преобразована в 4-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду.



«Война стремительно меняется. Пришло время меняться и нам», — говорится в официальном сообщении бригады в Facebook.

С момента своего формирования в марте 2022 года 4-я ОТБр оставалась единственной отдельной танковой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ. Менее чем через два месяца после создания она вступила в первый бой под Песками на Донетчине.



В дальнейшем принимала участие в освобождении Харьковщины, в боях за Соледар, Бахмут, Авдеевку. Сегодня подразделения бригады действуют на направлениях Купянска, Покровска и в Запорожской области.



Теперь начинается новый этап в истории соединения — уже под названием 4-я отдельная тяжелая механизированная бригада. При этом в бригаде подчеркивают: несмотря на изменения, традиции останутся неизменными. Будет происходить расширение существующих подразделений с сохранением их эффективности и боевого опыта, говорится в сообщении.