У ЗСУ не залишилося окремих танкових бригад — 4-а ОТБр стала важкою механізованою

4-а окрема танкова бригада офіційно повідомила про зміну статусу - тепер вона перетворена на 4-у окрему важку механізовану бригаду.



«Війна швидко змінюється. Настав час змінюватись і нам», — йдеться в офіційному повідомленні бригади у Facebook.

З моменту свого формування у березні 2022 року 4-а ОТБр залишалася єдиною окремою танковою бригадою у складі Сухопутних військ ЗСУ. Менш як через два місяці після створення вона вступила в перший бій під Пісками на Донеччині.



Надалі брала участь у визволенні Харківщини, у боях за Соледар, Бахмут, Авдіївку. Сьогодні підрозділи бригади діють на напрямках Куп'янська, Покровська та Запорізької області.



Тепер починається новий етап в історії з'єднання — вже під назвою 4-а окрема важка механізована бригада. При цьому у бригаді наголошують: незважаючи на зміни, традиції залишаться незмінними. Відбуватиметься розширення існуючих підрозділів із збереженням їх ефективності та бойового досвіду, йдеться у повідомленні.