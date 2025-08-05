Лозова зазнала масованого обстрілу: одна людина загинула, четверо поранені

Залізничний вокзал у Лозовій Харківської області постраждав через атаку військ РФ. Кадр із відео

Лозова в Харківській області зазнала наймасованошого обстрілу з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив мер міста Сергій Зеленський на своєму каналі у соцмережі.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждали люди, пошкоджено критичну інфраструктуру, багатоквартирні будинки та приватний сектор. Тимчасово закрито залізничний вокзал.

«Серед поранених двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки. Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авіловка, а також Катеринівський старостинський округ», — написав начальник МВА.

Крім того, у місті відбуваються зміни у транспортному сполученні.

«Прошу мешканців повідомляти про ушкодження. Відбуваються зміни у транспортному сполученні. Тимчасово закритий залізничний вокзал. Це поки що вся інформація, яку можемо надати», — написав міський голова.

«Укрзалізниця» повідомила про відміну та зміни у розкладі поїздів. Внаслідок атаки загинув один залізничник, ще четверо дістали поранень.