Военный удар по автозаправке в Харькове: ранена 20-летняя девушка

Во вторник, 5 августа, около 21:35 российские военные атаковали ударным дроном по территории города Харькова. Вражеский беспилотник попал в гражданский объект в Киевском районе города.

В результате атаки была ранена 20-летняя девушка, находившаяся на автозаправочной станции. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, сообщает харьковская полиция.



Удар пришелся по автозаправке. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, руководство районного управления полиции, эксперты-взрывотехники и криминалисты.



Сотрудники полиции задокументировали последствия атаки со стороны страны-агрессора и собрали вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Напомним, Лозовая в Харьковской области подверглась самому массированному обстрелу с начала полномасштабного вторжения.