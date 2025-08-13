В окупованому Маріуполі ремонтують 1,5 км трубопроводу для водопостачання

У тимчасово захопленому Росією Маріуполі Донецької області реконструюють гілку водоводу завдовжки 1,5 км. Про це повідомили у Фонді розвитку територій.



«Раніше в експлуатацію було введено та умімкнено ділянку водоводу завдовжки 7 кілометрів, яким уже подається вода жителям міста. Наразі ж відбувається реконструкція ще 1,5 кілометра трубопроводу. Це дозволить скоротити втрати води у системі водопостачання 865 МКД та 95 соціальних об'єктів», — повідомив «генеральний директор ФРТ» Василь Купизін.



За його словами, оновлений водовід повною мірою забезпечить ресурсом 163 тисяч жителів Маріуполя після наповнення Старо-Кримського водосховища.



Завершення робіт заплановане наприкінці 2025 року.



Раніше ми писали, що голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що доповів главі Кремля Володимиру Путіну про проблеми з водою.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях