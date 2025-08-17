Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Путин озвучил ультиматум по Украине

17 августа 2025, 17:06

Путин озвучил ультиматум по Украине

Путин озвучил ультиматум по Украине

На саммите на Аляске Владимир Путин представил ряд условий для завершения войны против Украины, сообщило лондонское агентство Reuters со ссылкой на источники. В переговорах с президентом США Дональдом Трампом российский президент настаивал не только на территориальных уступках, но и на ряде политических требований.

Согласно данным издания, Москва предложила так называемый «обмен территориями»: Украина должна вывести войска из Донецкой и Луганской областей, а Россия, в свою очередь, готова заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях и вернуть под контроль Украины небольшие районы в Сумской и Харьковской областях.

Еще одним ключевым пунктом стало признание Крыма российским. При этом остается неясным, идет ли речь лишь о признании со стороны США или же всего Запада и самой Украины.

Среди других условий Кремля — отказ Киева от вступления в НАТО, частичная отмена санкций, предоставление русскому языку официального статуса и гарантии свободной деятельности Русской православной церкви.

По информации источников, прекращение огня до заключения полноценного мирного соглашения в предложениях Путина не предусмотрено.
Украина, как отмечает Reuters, отказывается идти на такие уступки, в частности на вывод войск из Донецкой области.

Напомним, лидеры ЕС и генсек НАТО примут участие во встрече Зеленского и Трампа в США.

ТЕГИ

Люди
Путин
Прочее
Ультиматум украинские территории
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Спасут ли подземные школы украинское образование во время войны: опыт Харькова и Кривого Рога
Могут ли одним из решений сейчас вместо дистанционного обучения стать подземные школы?
05 августа 2025, 18:13
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:12
Оккупационные власти Донетчины снизили тарифы на воду, но не в Мариуполе
12:07
В Луганске сжигают украинские книги, но преподаватели сохраняют литературу тайно
17:23
Из плена вернулся командир тральщика «Геническ» Александр Бойчук
14:05
В оккупированном Севастополе рухнул подъемный кран: погиб человек
11:11
РФ готовит новый блокпост между Красноперекопском и Армянском
10:26
РФ переводит чаты жителей ВОТ в мессенджер Max для слежки
08:27
Беспилотники атаковали оккупированное Енакиево в Донецкой области
16:24
Для России — второсортные: почему «днровцев» почти не обменивают
16:16
На ВОТ Донетчины первоклассников в 10 раз меньше, чем в 2013
11:15
Оккупационные власти сообщили об атаке дрона на аквапарк в Железном Порту
10:54
РФ стягивает бронетехнику и БК на Запорожское направление
09:15
Возле военного аэродрома в оккупированном Крыму ночью погремели взрыва
18:16
Звонки в Telegram и WhatsApp в России теперь ограничены — как это отразится на оккупированном Донбассе
15:06
В оккупированном Мариуполе ремонтируют 1,5 км трубопровода для водоснабжения
14:35
Россия не пойдет на территориальные уступки в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях — МИД РФ
11:50
Из-за атаки беспилотников в оккупированной Горловке погибла женщина, два человека ранены
11:10
В Лисичанске оккупанты без предупреждения отключают многоэтажки от газа – ОВА
10:14
Оккупанты не вакцинируют новорождённых на ВОТ Херсонщины
09:23
РФ тренирует детей ВОТ Луганщины для будущей мобилизации
17:30
В районе грузового порта Запорожской АЭС фиксируется задымление
все новости
18:05
Европа едина перед встречей с Трампом — ультиматум Путина обсудят в Вашингтоне
17:06
Путин озвучил ультиматум по Украине
16:29
ВСУ в Курской области вывели из строя российского генерала Абачева: ампутация конечностей
14:20
Лидеры ЕС и генсек НАТО примут участие во встрече Зеленского и Трампа в США
13:12
Оккупационные власти Донетчины снизили тарифы на воду, но не в Мариуполе
12:07
В Луганске сжигают украинские книги, но преподаватели сохраняют литературу тайно
11:13
Ночной обстрел Доброполья: пострадала гражданская инфраструктура
09:29
В Донецкой области от российских ударов погибли пять мирных жителей
08:50
По Никопольщине и Синельниковщине агрессор применил БпЛА и «Грады»
08:12
В Воронежской области дроны атаковали ж/д станцию и повредили ЛЭП
17:00
Россия может усилить удары по Украине
16:25
Трамп и европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины вне НАТО — CNN
16:24
ВСУ уже второй день имеют успехи в районе Доброполья и Покровска — Зеленский
15:58
В Волгограде РФ в районе НПЗ видно столб черного дыма — СМИ
15:53
Президент США сообщил Зеленскому о желании Путина получить весь Донбасс — Bloomberg
15:10
У Зеленского «не слышали» о договоренностях Трампа и Путина относительно воздушного перемирия
14:59
Дроны атаковали Белгород РФ: двое раненых
14:26
Путин предпочитает всеобъемлющее соглашение о прекращении войны, а не просто перемирие — Axios
13:47
Ночью россияне ударили по прифронтовой Константиновке
13:25
Зеленский рассказал детали разговора с Трампом
все новости
ВИДЕО
В Луганске сжигают украинские книги, но преподаватели сохраняют литературу тайно В Луганске сжигают украинские книги, но преподаватели сохраняют литературу тайно
17 августа, 12:07
Ночной обстрел Доброполья: пострадала гражданская инфраструктура Ночной обстрел Доброполья: пострадала гражданская инфраструктура
17 августа, 11:13
В Воронежской области дроны атаковали ж/д станцию и повредили ЛЭП В Воронежской области дроны атаковали ж/д станцию и повредили ЛЭП
17 августа, 08:12
Россияне снова ударили по клубу в поселке Райское Дружковской громады Краматорского района. Фото: Дружковка Инфо Поселки Райское и Новогригорьевка Дружковской громады подверглись российскому обстрелу
16 августа, 13:09
Российская ракета пробила крышу пятиэтажного дома в Доброполье и застряла в квартире. Фото: Доброполье info В Доброполье российская ракета пробила крышу пятиэтажки и застряла в квартире
16 августа, 10:40
Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News Трамп и Путин обсуждали вопросы обмена территориями — Fox News
16 августа, 09:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор