Путин озвучил ультиматум по Украине

На саммите на Аляске Владимир Путин представил ряд условий для завершения войны против Украины, сообщило лондонское агентство Reuters со ссылкой на источники. В переговорах с президентом США Дональдом Трампом российский президент настаивал не только на территориальных уступках, но и на ряде политических требований.



Согласно данным издания, Москва предложила так называемый «обмен территориями»: Украина должна вывести войска из Донецкой и Луганской областей, а Россия, в свою очередь, готова заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях и вернуть под контроль Украины небольшие районы в Сумской и Харьковской областях.



Еще одним ключевым пунктом стало признание Крыма российским. При этом остается неясным, идет ли речь лишь о признании со стороны США или же всего Запада и самой Украины.



Среди других условий Кремля — отказ Киева от вступления в НАТО, частичная отмена санкций, предоставление русскому языку официального статуса и гарантии свободной деятельности Русской православной церкви.



По информации источников, прекращение огня до заключения полноценного мирного соглашения в предложениях Путина не предусмотрено.

Украина, как отмечает Reuters, отказывается идти на такие уступки, в частности на вывод войск из Донецкой области.

Напомним, лидеры ЕС и генсек НАТО примут участие во встрече Зеленского и Трампа в США.