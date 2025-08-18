У Білому домі розпочалися переговори Трампа та Зеленського: деталі

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Фото: кадр з відео

18 серпня розпочалися переговори президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у Білому домі. Про це стало відомо з трансляції Білого дому.



У переговорах також беруть участь: з української сторони – керівник Офісу президента Андрій Єрмак та голова РНБО Рустем Умєров, з американської – віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставники Кіт Келлог та Стів Віткофф.



Трамп під час зустрічі із Зеленським заявив, що якщо все спрацює на цих переговорах, то буде тристороння зустріч і війна дуже швидко закінчиться. Президент США стверджує, що «вони можуть працювати над угодою, доки Україна та Росія воюють». Також Трамп сказав, що «вони нададуть Україні дуже хороші гарантії безпеки та захист».



Зеленський підтвердив, що Україна готова до тристоронньої зустрічі. Крім того, у відповідь на запитання журналіста президент заявив, що Україна відкрита до проведення виборів, але вони мають відбуватися у безпечних умовах.

Нагадаємо, що переговори у Білому домі відбуваються після зустрічі Трампа з головою Кремля Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.