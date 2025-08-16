Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

16 августа 2025, 01:29

Переговоры Трампа и Путина в узком составе завершены. Первые итоги

Глава Кремля Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом в США Глава Кремля Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом в США

Переговоры на Аляске между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным завершены. По данным СМИ журналистов начали пускать в зал, где состоится  пресс-конференция глав государств.

Пока что первый раунд переговоров в узком составе длился чуть более двух часов. 

Телеканал Fox News сообщает, что пресс-конференция Путина и Трампа может начаться на час раньше, чем ожидалось изначально. Кроме того по данным телеканала, Трамп намерен обсудить с Путиным на Аляске соглашения по ядерным вооружениям, несмотря на то, что главной темой является Украина. Он также заявил, что введение вторичных санкций оказало бы разрушительное влияние на экономику РФ, но, «возможно, этого не придется делать».

Часть журналистов американских изданий предполагают, что после нее переговоры с россиянами могут продолжиться в расширенном составе.

Как передает российский Коммерсант, Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил телеканалу «Россия 1», что находится в отличном настроении после переговоров РФ и США. Министр финансов Антон Силуанов сказал: «Вы узнаете все, давайте позже».
 

