Армия РФ обстреляла больницу в Доброполье: возник пожар

Вечером 19 августа российские войска обстреляли город Доброполье. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.
По ее словам, удар пришелся по одной из больниц, которая не функционирует.
«Попало в крышу здания. Спасатели потушили пожар на площади 50 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Эвакуация не проводилась», – рассказали спикер ГСЧС Донетчины.
