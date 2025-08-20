Армия РФ обстреляла больницу в Доброполье: возник пожар

Последствия удара по больнице в Доброполье. Фото: соцсети

Вечером 19 августа российские войска обстреляли город Доброполье. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.



По ее словам, удар пришелся по одной из больниц, которая не функционирует.



«Попало в крышу здания. Спасатели потушили пожар на площади 50 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Эвакуация не проводилась», – рассказали спикер ГСЧС Донетчины.

