Армія РФ обстріляла лікарню у Добропіллі: виникла пожежа

Наслідки удару по лікарні у Добропіллі. Фото: соцмережі

Ввечері 19 серпня російські війська обстріляли місто Добропілля. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.



За її словами, удар прийшовся по одній із лікарень, яка не функціонує.



«Влучило у дах будівлі. Рятувальники загасили пожежу на площі 50 квадратних метрів. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Евакуація не проводилася», – розповіла речниця ДСНС Донеччини.

