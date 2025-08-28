У Києві через російську атаку загинули 15 осіб, у тому числі 4 дитини: 29 серпня в столиці оголосили днем жалоби

15 людей загинули внаслідок російської атаки на Київ 28 серпня. Пошуково-рятувальна операція триває. Фото: КМВА

Під час масованого удару військ РФ по Києву одна з ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок в Дарницькому районі, його майже повністю зруйновано.

На момент публікації відомо, що в Києві загинули 15 людей, у тому числі чотири дитини. Більшість із загиблих – у Дарницькому районі.

Також серед постраждалих – 10 дітей.

У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція.

У Києві 29 серпня оголосили днем жалоби на згадку про жертви російської атаки.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу столиці України російськими військами на світанку 28 серпня зафіксовано численні ушкодження. Удари припали на більш ніж 20 локацій у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.