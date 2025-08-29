Доля восьми людей досі залишається невідомою після вчорашнього обстрілу Києва — Зеленський

Залишається невідомою доля восьми людей після вчорашньої атаки на Київ. Фото: МВС України

Після вчорашньої атаки РФ на Київ досі залишається невідомою доля восьми людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

На місці удару по житловому будинку у Дарницькому районі завершились рятувальні роботи, додав він.

Загалом у місті загинули 23 особи, ще 53 було поранено. Сьогодні у Києві день жалоби.

«Росія має відповідати за цей удар, як і за всі інші удари по нашій державі, по наших людях та по всіх зусиллях світу завершити цю війну. Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізувати «шахеди» для вбивств та розвиває взаємодію із такими суб'єктами, як Північна Корея, це означає, що світ має реагувати відповідно. Потрібні сильні санкції, сильний тиск, рішучі кроки, щоби вбивці не відчували безкарності. Росія розуміє лише силу, і прояви сили зараз потрібні. Сполучені Штати, Європа, країни «двадцятки» мають цю силу», — написав президент України.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу столиці України російськими військами на світанку 28 серпня зафіксовано численні пошкодження та велику кількість загиблих та поранених.