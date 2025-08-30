Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Львові вбито ексголову Верховної Ради Андрія Парубія

30 серпня 2025, 13:16

У Львові вбито ексголову Верховної Ради Андрія Парубія

Вбито Андрія Парубія. Вбито Андрія Парубія.

Близько полудня на 102 надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі Львова. Внаслідок отриманих травм постраждалий загинув на місці. Про це повідомляє Нацполіція.

Встановлено, що загиблий – відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження Андрій Парубій.

Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця та місця його знаходження. Усі деталі будуть розголошуватись у порядку та обсязі, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством.

У соцмережах розповсюдили фото людини, яку вважають ймовірним убивцею.



Президент України у своєму телеграмі написав, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові.

«Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким. Усі необхідні сили та засоби залучено до розслідування та пошуку вбивці», — написав глава держави.

