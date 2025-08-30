У Львові вбито ексголову Верховної Ради Андрія Парубія

Вбито Андрія Парубія.

Близько полудня на 102 надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі Львова. Внаслідок отриманих травм постраждалий загинув на місці. Про це повідомляє Нацполіція.



Встановлено, що загиблий – відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження Андрій Парубій.



Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця та місця його знаходження. Усі деталі будуть розголошуватись у порядку та обсязі, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством.



У соцмережах розповсюдили фото людини, яку вважають ймовірним убивцею.





Президент України у своєму телеграмі написав, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові.



«Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким. Усі необхідні сили та засоби залучено до розслідування та пошуку вбивці», — написав глава держави.

