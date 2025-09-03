Лавров требует от мира признать российскую оккупацию украинских территорий

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров потребовал для мирного соглашения «признать и оформить» на международном уровне «новые территориальные реалии» в Украине — то есть российскую оккупацию украинских территорий.



Об этом он заявил в интервью индонезийской газете Kompas, которое перепечатал МИД РФ, пишет «Зеркало».



Лавров заявил, что «устойчивый мир невозможен без искоренения первопричин конфликта» — к таковым он относит «угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот агрессивный военный блок Украины».



Также он потребовал «восстановления и соблюдения прав человека» на подконтрольных Киеву территориях, где якобы «истребляют все, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми».



Лавров считает, что российская оккупация Крыма, части территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей должна быть признана и закреплена на международном уровне.

«Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, “ДНР”, “ЛНР”, Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать и оформить международно-правовым образом», — потребовал он.

Напомним, вывод войск со всего Донбасса — это не просто потеря территории. Это добровольный отказ от индустриального сердца страны и от выстроенной за годы линии обороны.