Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: МЗС РФ

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вимагає для мирної угоди «визнати та оформити» на міжнародному рівні «нові територіальні реалії» в Україні — тобто російську окупацію українських територій.



Про це він заявив в інтерв'ю індонезійській газеті Kompas, яке передрукувало МЗС РФ, пише «Дзеркало».



Лавров заявив, що «стійкий мир неможливий без викорінення причин конфлікту» — до таких він відносить «загрози безпеки Росії, які виникли внаслідок розширення НАТО та спроб втягування в цей агресивний військовий блок України».



Також він зажадав «відновлення та дотримання прав людини» на підконтрольних Києву територіях, де нібито «винищують все, що пов'язане з Росією, російськими та російськомовними людьми».



Лавров вважає, що російська окупація Криму, частин територій Донбасу, Запорізької та Херсонської областей має бути визнана та закріплена на міжнародному рівні.

«Для того, щоб мир був міцним, нові територіальні реалії, що виникли після входження до складу Російської Федерації Криму, Севастополя, "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей в результаті проведених там референдумів, необхідно визнати та оформити міжнародно-правовим чином», — сказав він.

Нагадаємо, виведення військ із усього Донбасу — це не просто втрата території. Це добровільна відмова від індустріального серця країни та від збудованої за роки лінії оборони.