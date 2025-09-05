«Жовта стрічка»: проблеми з паливом на ТОТ лише посилюються

Активісти руху опору «Жовта Стрічка» повідомляють про погіршення ситуації з постачанням російського палива на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей.



За їхніми даними, дефіцит бензину та дизельного палива стає дедалі гострішим. Основні запаси зосереджені в Луганську, Донецьку та Жданівці, тоді як в Алчевськ, Лутугине, Вовчанськ, Довжанськ, Сіверськдонецьк, Харцизьк, Антрацит, Макіївку та низку інших міст бензовози не приїжджають уже майже тиждень.



Місцеві жителі описують ситуацію так: «В Алчевську вчора обіцяли завезти бензин до 11:00, люди простояли до 15:00, але вийшли та повідомили, що палива не буде. У Лутугиному бензину немає вже п'ятий день».



За словами активістів, логістика постачання повністю порушена і, швидше за все, залишиться дестабілізованою надовго.

Нагадаємо, в окупованому Сіверськдонецьку через відсутність пального скоротили рух маршруток.