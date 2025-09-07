За сутки Донетчину обстреляли 37 раз: есть погибшие и раненые

За истекшие сутки российские войска 37 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Покровский район. В Доброполье повреждены жилой дом и два административных здания. В Торецком, на территории Шаховской громады, разрушения получили 13 домов. В поселке Гришино Покровской громады погиб один человек. В Новофедоровке Криворожской громады уничтожены частные дома.
Краматорский район. В Лимане повреждено хозяйственное строение, а в селе Диброва разрушен жилой дом. В Славянске погиб один мирный житель, еще пять получили ранения; также поврежден микроавтобус.
В Константиновке пострадали шесть человек, разрушения зафиксированы в 38 частных домах, 10 многоквартирных зданиях, двух административных учреждениях, двух магазинах, здании почты, шести гаражах и двух автомобилях.
Бахмутский район. В Северске повреждены два жилых дома.
С линии фронта удалось эвакуировать 130 человек, среди них — 22 ребенка, говорится в сообщении.
Донецкая область под постоянными ударами оккупационных войск. Фото: Донецкая ОВА
