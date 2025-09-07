Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

За сутки Донетчину обстреляли 37 раз: есть погибшие и раненые

07 сентября 2025, 13:13

За сутки Донетчину обстреляли 37 раз: есть погибшие и раненые

Донецкая область под постоянными ударами оккупационных войск. Фото: Донецкая ОВА Донецкая область под постоянными ударами оккупационных войск. Фото: Донецкая ОВА

За истекшие сутки российские войска 37 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Доброполье повреждены жилой дом и два административных здания. В Торецком, на территории Шаховской громады, разрушения получили 13 домов. В поселке Гришино Покровской громады погиб один человек. В Новофедоровке Криворожской громады уничтожены частные дома.

Краматорский район. В Лимане повреждено хозяйственное строение, а в селе Диброва разрушен жилой дом. В Славянске погиб один мирный житель, еще пять получили ранения; также поврежден микроавтобус.

В Константиновке пострадали шесть человек, разрушения зафиксированы в 38 частных домах, 10 многоквартирных зданиях, двух административных учреждениях, двух магазинах, здании почты, шести гаражах и двух автомобилях.

Бахмутский район. В Северске повреждены два жилых дома.

С линии фронта удалось эвакуировать 130 человек, среди них — 22 ребенка, говорится в сообщении.

Донецкая область под постоянными ударами оккупационных войск. Фото: Донецкая ОВА

Донецкая область под постоянными ударами оккупационных войск. Фото: Донецкая ОВА

Донецкая область под постоянными ударами оккупационных войск. Фото: Донецкая ОВА

Донецкая область под постоянными ударами оккупационных войск. Фото: Донецкая ОВА

Донецкая область под постоянными ударами оккупационных войск. Фото: Донецкая ОВА

Донецкая область под постоянными ударами оккупационных войск. Фото: Донецкая ОВА

Донецкая область под постоянными ударами оккупационных войск. Фото: Донецкая ОВАДонецкая область под постоянными ударами оккупационных войск. Фото: Донецкая ОВА

Напомним, на Краматорскую громаду пришлись три российских удара за один день.

ТЕГИ

Места
Донецкая область
Прочее
Эвакуация обстрелы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:50
Оккупанты хотят проложить трассу через «Азовсталь» в Мариуполе
20:36
Российские власти хотят подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме
18:05
Оккупанты приговорили гражданку Украины к 16 годам тюрьмы за «шпионаж»
15:30
«Желтая лента»: проблемы с топливом на ТОТ только усиливаются
13:13
Россия на ВОТ изымает антенны: жители ловят сигнал ночью
11:43
В группировке «ДНР» освободили от должности «министра» спорта и туризма
11:05
Россия практически полностью остановила показательное восстановление в оккупированном Рубежном – ОВА
22:42
В оккупированном Луганске загорелась нефтебаза после атаки беспилотников
21:10
Генпрокуратура Украины расследует пытки и грабеж со стороны «Ахмата» в оккупированном Херсоне
16:48
Гауляйтер Сальдо боится приезжать в оккупированную Херсонщину
13:43
Дрон поразил АГЗС в Тарасовке на оккупированной Херсонщине
11:11
На оккупированной Херсонщине и Запорожье нет вакцины от бешенства
10:56
Оккупанты оставляют людей без связи на Донбассе
08:30
«АТЕШ» фиксирует переброску техники оккупантов из Луганска на Запорожское направление
17:32
В оккупированном селе на Луганщине едва не сгорела улица из-за природного пожара
17:07
Лавров требует от мира признать российскую оккупацию украинских территорий
13:47
Плотницкий не сидит в тюрьме, а летает в Турцию: СМИ узнали, как живет бывший глава «ЛНР» в России
13:13
В оккупированном Северскодонецке из-за отсутствия горючего сократили движение маршруток
13:13
На оккупированной Луганщине часовые очереди за топливом
09:39
Оккупанты готовят боевых медиков в колледже Геническа
все новости
17:42
Оккупанты пытаются прорвать оборону на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях
16:35
Украинские военные поразили стратегические объекты в Брянской, Краснодарской и Курской областях
15:28
Армия РФ продвинулась в Днепропетровской и Донецкой областях
13:13
За сутки Донетчину обстреляли 37 раз: есть погибшие и раненые
12:34
Шмыгаль поздравил украинских разведчиков с профессиональным праздником
12:00
Оккупанты атаковали FPV-дроном авто под Славянском: погибла женщина
11:11
Армия РФ атаковала запорожское предприятие восемью «шахедами»
10:21
Ночью и утром враг атаковал Днепропетровщину: есть погибшие и раненые
09:19
Украина пережила массированную атаку: сбито более 750 воздушных целей
08:37
Массированный удар по Киеву: есть погибшие, горит здание Кабмина
17:30
Краматорская громада снова под обстрелом: три удара за сегодня
16:55
ВСУ уничтожили самоходный ЗРК «Бук-М2» российских войск
16:04
В Украине задержан нардеп от ОПЗЖ по делу о государственной измене
15:35
Оккупанты продвинулись в трех областях Украины — Deep State
14:50
Оккупанты хотят проложить трассу через «Азовсталь» в Мариуполе
14:14
Дроны атаковали подстанцию в Брянской области
12:35
В Чернигове сбросили листовки с призывом сообщать координаты ВСУ
12:00
Премьер Баварии предложил вернуть украинцев на родину для службы в армии
11:17
С начала сентября РФ нанесла по Украине более 1300 ударов дронами
10:50
«АТЕШ» фиксирует рост перевозок боекомплекта на Запорожском фронте
все новости
ВИДЕО
Россия атаковала запорожское предприятие. Фото: Запорожская ОВА Армия РФ атаковала запорожское предприятие восемью «шахедами»
07 сентября, 11:11
Пожар в здании Кабмина. Скриншот Массированный удар по Киеву: есть погибшие, горит здание Кабмина
07 сентября, 08:37
Удар по ЗРК «Бук-М2» россиян. ВСУ уничтожили самоходный ЗРК «Бук-М2» российских войск
06 сентября, 16:55
Дроны атаковали подстанцию в Брянской области Дроны атаковали подстанцию в Брянской области
06 сентября, 14:14
Скриншот видео: «Новости Донбасса» Москва готовит решающую битву за Донбасс
05 сентября, 21:50
Владимир Зеленский и Роберт Фицо. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official Зеленский встретился с Фицо и открыл участок евроколеи «Ужгород—Чоп»
05 сентября, 21:17

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор