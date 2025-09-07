За добу Донеччину обстріляли 37 разів: є загиблі та поранені

Донецька область під постійними ударами окупаційних військ. Фото: Донецька ОВА

Протягом минулої доби російські війська 37 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Покровський район. У Добропіллі пошкоджено житловий будинок та дві адміністративні будівлі. У Торецькому, на території Шахівської громади, руйнування зазнали 13 будинків. У селищі Гришине Покровської громади загинула одна людина. У Новофедорівці Криворізької громади знищено приватні будинки.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено господарську будівлю, а в селі Діброва зруйновано житловий будинок. У Слов'янську загинув один мирний житель, ще п'ять отримали поранення; також пошкоджено мікроавтобус.

У Костянтинівці постраждали шестеро людей, руйнування зафіксовано у 38 приватних будинках, 10 багатоквартирних будівлях, двох адміністративних установах, двох магазинах, будівлі пошти, шести гаражах та двох автомобілях.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено два житлові будинки.



З лінії фронту вдалося евакуювати 130 осіб, серед них 22 дитини, йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, Краматорська громада зазнала три російські удари за один день.