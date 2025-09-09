Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Армия РФ за день девять раз атаковала Краматорск: погибла женщина

09 сентября 2025, 21:27

Армия РФ за день девять раз атаковала Краматорск: погибла женщина

Последствия удара по Краматорску. Фото: Краматорская ГВА Последствия удара по Краматорску. Фото: Краматорская ГВА

9 сентября российские войска девять раз ударили по городу Краматорск Донецкой области. Об этом стало известно из сообщения главы Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

Город оккупанты атаковали беспилотниками:

  • с 00:00 до 00:20 – дрон-камикадзе «Шахед» ударил по складу;
  • в 08:10 – БПЛА «Италмас» попал во двор многоквартирного дома, повреждена линия электроснабжения;
  • в 8:42 – БПЛА «Италмас» попал в многоэтажку, также поврежден соседний дом;
  • в 09:42 – два БПЛА «Италмас» ударили по территории образовательного учреждения;
  • в 12:00 – FPV-дрон ударил по частному сектору, погибла женщина 1975 года рождения;
  • в 15:35 – беспилотник ударил по двору многоэтажки;
  • в 17:01 – БПЛА попал в дорожное покрытие на одном из перекрестков;
  • в 17:40 – дрон ударил по территории административного здания;
  • в 18:20 – беспилотник ударил рядом с образовательным учреждением.

Напомним, что 9 сентября российские войска из артиллерии обстреляли город Константиновка на Донетчине, в результате чего погиб мирный житель возле дома.

ТЕГИ

Люди
Александр Гончаренко
Места
Краматорск
Организации
ВС РФ
Прочее
Война Погибшие Шахеды Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:40
РФ готовит боевиков для работы в «администрациях» ВОТ Запорожья
15:26
Украинцев на ТОТ без российских паспортов могут депортировать
14:52
В оккупированном Крыму спецназовцы ГУР сожгли ценные объекты российской ПВО
12:00
Reuters: удары Украины вывели из строя 17% переработки нефти в России
15:15
Оккупанты не справляются с масштабными пожарами на ВОТ Донбасса
10:59
Оккупанты ищут коллаборантов для отъема имущества на ВОТ
21:50
Макеевку и Донецк атаковали дроны — есть «прилет» в парк
14:50
Оккупанты хотят проложить трассу через «Азовсталь» в Мариуполе
20:36
Российские власти хотят подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме
18:05
Оккупанты приговорили гражданку Украины к 16 годам тюрьмы за «шпионаж»
15:30
«Желтая лента»: проблемы с топливом на ТОТ только усиливаются
13:13
Россия на ВОТ изымает антенны: жители ловят сигнал ночью
11:43
В группировке «ДНР» освободили от должности «министра» спорта и туризма
11:05
Россия практически полностью остановила показательное восстановление в оккупированном Рубежном – ОВА
22:42
В оккупированном Луганске загорелась нефтебаза после атаки беспилотников
21:10
Генпрокуратура Украины расследует пытки и грабеж со стороны «Ахмата» в оккупированном Херсоне
16:48
Гауляйтер Сальдо боится приезжать в оккупированную Херсонщину
13:43
Дрон поразил АГЗС в Тарасовке на оккупированной Херсонщине
11:11
На оккупированной Херсонщине и Запорожье нет вакцины от бешенства
10:56
Оккупанты оставляют людей без связи на Донбассе
все новости
23:03
Атака дронов на аэропорт в оккупированном Мариуполе: уничтожена бронемашина, есть потери среди военных РФ
22:28
В направлении Покровска зафиксировали рекордное количество российских штурмов – ВСУ
21:47
Российские оккупанты обстреляли село под Добропольем: возник масштабный пожар, есть погибший и раненые
21:27
Армия РФ за день девять раз атаковала Краматорск: погибла женщина
21:21
Украина сыграла вничью с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026
20:59
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: сообщают о «прилетах» в разных районах и перебоях со светом
20:40
РФ готовит боевиков для работы в «администрациях» ВОТ Запорожья
20:10
Российские войска из артиллерии обстреляли Константиновку: погиб мирный житель возле дома
20:08
РФ готовит массированный удар ракетами и дронами по Украине
19:51
В полиции показали кадры первых минут после российского удара по Яровой на Донетчине
19:13
С 1 сентября ТЦК обязаны использовать бодикамеры: детали
18:55
Зеленский – про обстрел Яровой: «Россияне точно знали, куда бьют, точно видели, что бьют по гражданским»
18:31
Удар по Яровой под Лиманом: в ВСУ рассказали, какую авиабомбу россияне сбросили на поселок
18:09
Войска России снова атаковали Краматорск: дрон ударил рядом с многоэтажкой
17:01
Венгрия подписала 10-летний контракт на поставку газа с Shell
16:54
Обстрел Яровой на Донетчине: удар пришелся по центру поселка, известно о 24 погибших и 19 раненых
16:51
Польша полностью закроет границу с Беларусью: известна дата и причина
16:36
Оккупанты усилили атаки дронами на трассе Сумы–Белополье
16:24
Авиаудар по пригороду Харькова: ранен 58-летний мужчина
16:06
Экс-мэр Херсона: Антоновский мост не взорвали из-за предательства
все новости
ВИДЕО
Судаков открывает счет в матче. Украина сыграла вничью с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026
09 сентября, 21:21
Атака на оккупированный Донецк. Фото: соцсети В оккупированном Донецке прогремели взрывы: сообщают о «прилетах» в разных районах и перебоях со светом
09 сентября, 20:59
Последствия обстрела Яровой. Фото: Национальная полиция В полиции показали кадры первых минут после российского удара по Яровой на Донетчине
09 сентября, 19:51
Спикер Киевского областного ТЦК и СП Олег Байдалюк. С 1 сентября ТЦК обязаны использовать бодикамеры: детали
09 сентября, 19:13
Последствия обстрела Яровой. Фото: ГСЧС Зеленский – про обстрел Яровой: «Россияне точно знали, куда бьют, точно видели, что бьют по гражданским»
09 сентября, 18:55
В оккупированном Крыму ГУР сожгли ценные объекты российской ПВО В оккупированном Крыму спецназовцы ГУР сожгли ценные объекты российской ПВО
09 сентября, 14:52
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор