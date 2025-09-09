Армия РФ за день девять раз атаковала Краматорск: погибла женщина

Последствия удара по Краматорску. Фото: Краматорская ГВА

9 сентября российские войска девять раз ударили по городу Краматорск Донецкой области. Об этом стало известно из сообщения главы Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

Город оккупанты атаковали беспилотниками:

с 00:00 до 00:20 – дрон-камикадзе «Шахед» ударил по складу;

в 08:10 – БПЛА «Италмас» попал во двор многоквартирного дома, повреждена линия электроснабжения;

в 8:42 – БПЛА «Италмас» попал в многоэтажку, также поврежден соседний дом;

в 09:42 – два БПЛА «Италмас» ударили по территории образовательного учреждения;

в 12:00 – FPV-дрон ударил по частному сектору, погибла женщина 1975 года рождения;

в 15:35 – беспилотник ударил по двору многоэтажки;

в 17:01 – БПЛА попал в дорожное покрытие на одном из перекрестков;

в 17:40 – дрон ударил по территории административного здания;

в 18:20 – беспилотник ударил рядом с образовательным учреждением.

Напомним, что 9 сентября российские войска из артиллерии обстреляли город Константиновка на Донетчине, в результате чего погиб мирный житель возле дома.