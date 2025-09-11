«Залишилися лише руїни»: російська армія остаточно зруйнувала будівлю міськгазу у Костянтинівці

Зруйнована будівля міськгазу у Костянтинівці. Фото: «Донецькоблгаз»

11 вересня російська армія завдала удару по місту Костянтинівка. Про це повідомили у пресслужбі «Донецькоблгазу».



Внаслідок цього адміністративна будівля міськгазу остаточно зруйнована.



«Понад місяць тому вона вже зазнала пошкоджень від атаки окупантів. І весь цей час наші працівники за умов постійного ризику вивозили обладнання, техніку, виконували по місту консервацію пунктів редукування. Ми робили все можливе, щоб зберегти бодай частину того, що ще можна було врятувати. Ці стіни пам'ятали десятки років праці, сотні історій наших людей. Саме тут працювали ті, хто щодня дбав про безпеку та тепло в будинках містян. Тепер від будівлі залишилися лише руїни», – сказали у «Донецькоблгазі».



Спеціалісти продовжують працювати там, де це можливо, і допомагати людям залишатися з газом.



«Цей злочин – ще одне підтвердження того, що ворог цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру, намагається зламати громади, позбавити їх тепла та життя», – додали в компанії.

Нагадаємо, що війська Росії за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого загинули дві людини, ще 10 – поранені.