Поселок Новодонецкое попал под обстрел: среди раненых есть ребенок

Российские войска обстреляли поселок Новодонецкое Донецкой области в среду утром, 17 сентября. Предварительно, пострадали трое человек, среди них — ребенок. Об этом сообщил начальник Новодонецкой поселковой военной администрации Юрий Люлька, передает «Суспільне. Донбас».



По его словам, в пятиэтажном жилом доме почти все окна и балконные блоки разрушены.



«Сейчас трое раненых, в том числе ребенок 2014 года рождения. Продолжаются еще мероприятия обследования полицией и взрывотехнической службой», — отметил он.



На месте удара работают спасатели, они ликвидируют последствия обстрела.



Ранее мы писали, что российские оккупационные войска ночью 17 сентября атаковали Дружковку и Краматорск в Донецкой области.

