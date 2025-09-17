Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Поселок Новодонецкое попал под обстрел: среди раненых есть ребенок

17 сентября 2025, 12:41

Поселок Новодонецкое попал под обстрел: среди раненых есть ребенок

Российские войска обстреляли поселок Новодонецкое Донецкой области в среду утром, 17 сентября. Предварительно, пострадали трое человек, среди них — ребенок. Об этом сообщил начальник Новодонецкой поселковой военной администрации Юрий Люлька, передает «Суспільне. Донбас».

По его словам, в пятиэтажном жилом доме почти все окна и балконные блоки разрушены.

«Сейчас трое раненых, в том числе ребенок 2014 года рождения. Продолжаются еще мероприятия обследования полицией и взрывотехнической службой», — отметил он.

На месте удара работают спасатели, они ликвидируют последствия обстрела.

Ранее мы писали, что российские оккупационные войска ночью 17 сентября атаковали Дружковку и Краматорск в Донецкой области

