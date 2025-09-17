Селище Новодонецьке потрапило під обстріл: серед поранених є дитина

Російські війська обстріляли селище Новодонецьке на Донеччині в середу вранці, 17 вересня. Попередньо постраждали троє людей, серед них — дитина. Про це повідомив начальник Новодонецької селищної військової адміністрації Юрій Люлька, повідомляє «Суспільне. Донбас».



За його словами, у п'ятиповерховому житловому будинку майже всі вікна та балконні блоки зруйновано.



«Зараз троє поранених, зокрема дитина 2014 року народження. Тривають ще заходи обстеження поліцією та вибухотехнічною службою», — зазначив він.



На місці удару працюють рятувальники, які ліквідують наслідки обстрілу.



Раніше ми писали, що російські окупаційні війська вночі 17 вересня атакували Дружківку та Краматорськ у Донецькій області.

