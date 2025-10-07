Россия атаковала Черниговщину: повреждён элеватор и жилой дом

Фото: ГСЧС Черниговской области

Обстрелы Черниговщины не прекращаются. Российские войска атаковали Прилуччину, зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Черниговской области.



В Новгород-Северском районе ударные дроны россиян повредили элеватор, где хранилось зерно. В другом населённом пункте этого же района зафиксировано попадание в жилой дом.

Повреждённый ВС РФ элеватор. Фото: ГСЧС Черниговской области

«Спасатели ГСЧС Черниговщины оперативно ликвидировали пожары, возникшие в результате ударов, и не допустили их распространения», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, на Черниговщине из-за обстрелов введены почасовые отключения света в две очереди.