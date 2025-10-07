Росія атакувала Чернігівщину: пошкоджено елеватор та житловий будинок

Фото: ДСНС Чернігівської області

Обстріли Чернігівщини не припиняються. Російські війська атакували Прилуччину, зафіксовано влучання по об'єктах інфраструктури. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Чернігівській області.



У Новгород-Сіверському районі ударні дрони росіян пошкодили елеватор, де зберігалося зерно. В іншому населеному пункті цього ж району зафіксовано влучання в житловий будинок.

Пошкоджений ЗС РФ елеватор. Фото: ДСНС Чернігівської області

«Рятувальники ДСНС Чернігівщини оперативно ліквідували пожежі, що виникли в результаті ударів, і не допустили їх поширення», — йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, на Чернігівщині через обстріл введено погодинні відключення світла у дві черги.