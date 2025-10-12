Сводки с фронта: продвижение российских войск в сторону Гуляйполя

Телеграм-канал «PETRENKO ✙ Сводки» сообщает, что участок фронта на Успеновском направлении в Донецкой области фактически сливается с Гуляйпольским.

Российские войска продолжают наступление из района Малиновки (Запорожская область) и продвинулись к западу вдоль лесопосадки. Одновременно идут ожесточенные бои за Полтавку, контроль над которой открывает противнику путь к городу Гуляйполе.

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

Напомним, российская армия продвинулась в районе Малиновки Пологовского района Запорожской области.