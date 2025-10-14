Российские войска атаковали Константиновку: ранены три человека

Раненый в результате обстрела Константиновки. Фото: Константиновская ГВА

14 октября российские оккупанты FPV-дроном атаковали легковой автомобиль в городе Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Ранения получил мужчина, который был за рулем машины.



Позже войска РФ ударили по городу из ствольной артиллерии. Поврежден частный дом.



В результате атаки ранены два человека. Пострадавшие находились по месту жительства во время обстрела. Сотрудники полиции доставили их в больницу.

Напомним, что 13 октября армия РФ ударила по селу Новый Кавказ на Донетчине, в результате чего возник масштабный пожар и погибли животные.