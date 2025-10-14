Російські війська атакували Костянтинівку: поранені три людини

Поранений внаслідок обстрілу Костянтинівки. Фото: Костянтинівська МВА

14 жовтня російські окупанти FPV-дроном атакували легковий автомобіль у місті Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Поранення отримав чоловік, який був за кермом машини.



Пізніше війська РФ вдарили по місту зі ствольної артилерії. Пошкоджений приватний будинок.



Внаслідок атаки поранені дві людини. Постраждалі перебували за місцем проживання під час обстрілу. Співробітники поліції доправили їх до лікарні.

Нагадаємо, що 13 жовтня армія РФ вдарила по селу Новий Кавказ на Донеччині, внаслідок чого виникла масштабна пожежа та загинули тварини.