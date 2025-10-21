Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ отбили штурм россиян на Малую Токмачку: опубликованы кадры боев
21 октября 2025, 17:02

ВСУ отбили штурм россиян на Малую Токмачку: опубликованы кадры боев

Скриншот: DeepState Скриншот: DeepState

Аналитический проект DeepState опубликовал кадры отражения штурма населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.

По данным проекта, 20 октября российские войска предприняли серию атак на широком участке фронта — от Щербаков и Нестерянки до Роботиного, Новопокровки и Малой Токмачки. На большинстве направлений противника накрыли огнем еще во время выдвижения, однако именно бой за Малую Токмачку оказался наиболее напряженным — россиянам удалось подойти к центру села.

Атака проходила в несколько волн с применением тяжелой техники, пехоты и мотоциклов. Целью врага было стремительно прорваться вглубь, рассредоточиться по местности и закрепиться среди руин. Большинство штурмовых групп было уничтожено огнем Сил Обороны, хотя отдельным подразделениям удалось добраться до населенного пункта.

На опубликованных кадрах видно, что линия фронта не изменилась. По словам аналитиков, эта атака выглядела как «разведка боем» — попытка проверить оборону на прочность. В ближайшее время станет ясно, смогут ли российские войска закрепиться в этом районе или наладить логистику для повторных штурмов.

Украинские защитники оперативно начали зачистку. На видео можно увидеть, как танки ВСУ отрабатывают по позициям противника, засевшего в одном из домов, а также выходят навстречу вражеской технике, участвовавшей в штурме.

Ранее мы писали, что войска России активизировались и провели механизированные штурмы в Запорожской области на отрезке сел Щербаки-Нестерянка—Работино—Новопокровка—Малая Токмачка, используя разнообразную технику — от тяжелой в виде танков, БМП и БТР с пехотой до мотоциклов, которые пытались на скорости заехать как можно дальше в глубину обороны ВСУ.  

