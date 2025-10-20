Російська армія активізувалася та провела штурми з важкою бронетехнікою у Запорізькій області – DeepState

Напрямки штурмів росіян під Оріховим. Фото: карта DeepState

Війська Росії активізувалися та провели механізовані штурми у Запорізькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За словами аналітиків, окупанти протягом дня провели низку штурмів на відрізку сіл Щербаки-Нестерянка-Роботине-Новопокровка-Мала Токмачка, використовуючи різноманітну техніку – від важкої у вигляді танків, БМП та БТР з піхотою до мотоциклів, які намагалися на швидкості заїхати якнайдалі в глибину оборони ЗСУ.



«Більшість техніки була уражена ще до її підходу до лінії бойового зіткнення. Однак після підбиття техніки штурмові дії продовжувала піхота. Також ворог зумів на техніці заїхати у Малу Токмачку, де висадив десант з піхотою, що розбіглася по селу. Кількість особового складу невідома. Противник використав танки з тралами для прокладання маршруту, як він це робить зазвичай», – сказали у проєкті.



У DeepState зазначили, що ситуація після відбиття штурмів уточнюється, зокрема у Малій Токмачці.



«З одного боку можна сказати, що відбиття накатів противника було успішним, але ще невідомі до кінця їхні наслідки, тому робити висновки зарано. Це «гучний дзвіночок» від ворога, який напередодні перекинув додаткові сили в цей район, а тепер проводить штурмові дії на широкому відрізку за допомогою техніки. Ці дії більше схожі на промацування оборони з надією на раптовий успіх, адже сказати, що це повна реалізація потенціалу росіян важко, оскільки це не той ресурс, який вони можуть використати на таку площу», – додали там.

Нагадаємо, що раніше аналітики DeepState повідомили, що військам РФ вдається розширити контроль у центрі Куп'янська Харківської області, найближчі тижні – вирішальні для міста.