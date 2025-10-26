Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россияне нанесли 16 ударов по Донецкой области: четверо погибших, есть раненые
26 октября 2025, 10:39

Россияне нанесли 16 ударов по Донецкой области: четверо погибших, есть раненые

Результат ночной атаки по Донетчине. Фото: Донецкая ОВА Результат ночной атаки по Донетчине. Фото: Донецкая ОВА

За минувшие сутки российские войска 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Донецкой ОВА по состоянию на 26 октября.

Краматорский район. В Славянске повреждены многоэтажный дом, магазин, кофейня и автомобиль. В Краматорской громаде зафиксированы разрушения жилого дома и объектов инфраструктуры. В селе Спасско-Михайловка Новодонецкой громады повреждены пять домов.

В Дружковке пострадал автомобиль. В Константиновке погибли трое мирных жителей, один получил ранения; разрушены 12 частных домов и две многоэтажки. Бахмутский район. В Северске в результате обстрела погиб один человек, повреждено 10 жилых домов.

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что с линии фронта за сутки эвакуированы 384 человека, среди них 150 детей.

Напомним, в воскресенье утром, 26 октября, Славянск в Донецкой области подвергся российскому обстрелу.

ТЕГИ

Места
Донецкая область
Прочее
Жертвы обстрелы разрушения авиаудары
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
09:14
Элитные части РФ возвращают в Приазовье из Мариуполя
20:59
В оккупированной Авдеевке введут в эксплуатацию дом и админздание
11:55
ФСБ готовит серию фейковых «терактов» на ВОТ, чтобы обвинить Украину
09:35
На оккупированной Луганщине милитаризация детей проходит под наблюдением Минобразования РФ – ОВА
17:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
16:50
Воды нет, тепла тоже: в оккупированном Мариуполе остановились котельные
13:59
В Луганске взорвалась Bluetooth-колонка под песню «Океана Эльзы»
12:32
Все украинские книги изъяли на ВОТ Херсонщины во время рейдов
11:11
ЗАЭС вышла из блэкаута: восстановлено питание атомной станции
10:00
ВСУ уничтожили боекомплект оккупантов у железнодорожной станции в Олешках
17:30
В оккупированной части Донбасса из воды показались затопленные автобусы
11:41
Крым на грани засухи: Алушта осталась без воды, в Симферополе паника
18:22
Не менее пяти резервуаров с топливом сгорели на нефтебазе в Крыму — топливо исчезает с заправок
11:22
Оккупанты заявили о «раскрытии» 300 дел на ВОТ Херсонщины
14:44
ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое
17:56
Одна бочка на весь район: в оккупированной Макеевке жителям не хватает воды
12:41
Из культурного центра в декорацию: в Мариуполе уничтожают подлинность исторического здания
15:32
Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута
12:44
На ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач
19:27
Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму
все новости
11:37
Сырский посетил Донецкую область и проверил ситуацию на Покровском направлении
10:39
Россияне нанесли 16 ударов по Донецкой области: четверо погибших, есть раненые
10:12
Утренний обстрел Славянска: дрон атаковал центр города
09:14
Элитные части РФ возвращают в Приазовье из Мариуполя
08:45
Бои у Святых гор: российские войска продвинулись западнее Шандриголово
08:30
ВСУ опровергли фейки о захвате Вербового и Березового в Днепропетровской области
17:00
Швеция может передать Украине 150 самолетов Gripen
16:00
«Тишина, что громче слов»: в Киеве семьи защитников напомнили о судьбе своих близких
15:56
Украинские десантники освободили село Сухецкое в Донецкой области
14:45
ВСУ в районе Покровска перехватили российский V2U — автономный дрон-камикадзе
13:55
Только с начала года Россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 «кинжалов» — Зеленский
13:29
В Киеве в результате российской атаки погибли 2 человека и 13 человек получили ранения
12:39
В Белгородской области РФ повреждена плотина водохранилища при обстреле
11:40
Два района Донетчины пострадали из-за российских обстрелов за сутки
11:05
Армия РФ атаковала Краматорскую громаду ночью
10:57
Дело Нели Штепы: суд назначил экс-мэру Славянска пройти судебно-медицинскую экспертизу
09:51
Россияне ударили по Киеву: есть жертва и пострадавшие (обновлено)
09:08
РФ запустила баллистику и дроны: ПВО сбила 54 цели
08:45
Один человек погиб и пять пострадали за сутки в Донецкой области
22:30
Украина вернула из оккупации семью
все новости
ВИДЕО
Славянск после российской атаки. Фото: Славянская военная администрация Утренний обстрел Славянска: дрон атаковал центр города
26 октября, 10:12
Переброска армии РФ на Запорожское направление. Скриншот Элитные части РФ возвращают в Приазовье из Мариуполя
26 октября, 09:14
Швеция может передать Украине 150 самолетов. Фото: скриншот Швеция может передать Украине 150 самолетов Gripen
25 октября, 17:00
ВСУ в районе Покровска перехватили российский V2U – автономный дрон-камикадзе. Фото: скриншот ВСУ в районе Покровска перехватили российский V2U — автономный дрон-камикадзе
25 октября, 14:45
В Киеве в результате российской атаки погибли 2 человека и 13 человек получили ранения. Фото: ГСЧС В Киеве в результате российской атаки погибли 2 человека и 13 человек получили ранения
25 октября, 13:29
Президент показал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS. Фото: Владимир Зеленский Зеленский показал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS
24 октября, 19:50

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор