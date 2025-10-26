Россияне нанесли 16 ударов по Донецкой области: четверо погибших, есть раненые

Результат ночной атаки по Донетчине. Фото: Донецкая ОВА

За минувшие сутки российские войска 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Донецкой ОВА по состоянию на 26 октября.



Краматорский район. В Славянске повреждены многоэтажный дом, магазин, кофейня и автомобиль. В Краматорской громаде зафиксированы разрушения жилого дома и объектов инфраструктуры. В селе Спасско-Михайловка Новодонецкой громады повреждены пять домов.

В Дружковке пострадал автомобиль. В Константиновке погибли трое мирных жителей, один получил ранения; разрушены 12 частных домов и две многоэтажки. Бахмутский район. В Северске в результате обстрела погиб один человек, повреждено 10 жилых домов.



Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что с линии фронта за сутки эвакуированы 384 человека, среди них 150 детей.

Напомним, в воскресенье утром, 26 октября, Славянск в Донецкой области подвергся российскому обстрелу.