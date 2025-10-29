Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российский дрон прицельно атаковал авто «Новой почты» под Дружковкой
29 октября 2025, 19:00

Оккупанты атаковали машину «Новой почты». Скриншот Оккупанты атаковали машину «Новой почты». Скриншот

Сегодня, 29 октября, между селами Новорайск и Степное в Дружковской громаде Краматорского района Донецкой области российский FPV-дрон прицельно ударил по автомобилю службы доставки «Новая почта».

Видео факта военного преступления РФ опубликовал военкор Андрей Цаплиенко. По данным украинских военных, им удалось перехватить запись, которая подтверждает: удар по гражданскому автомобилю был нанесен осознанно и прицельно.

Напомним, в Константиновке Донецкой области остаются 5200 человек, и в городе невозможно получить квалифицированную медицинскую помощь.

Прочее
FPV-дрон
Новая почта
Дружковка Донецкая область
