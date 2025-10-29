У Костянтинівці неможливо отримати кваліфіковану медичну допомогу – голова ОВА

Костянтинівка. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ

У місті Костянтинівка Донецької області залишаються 5200 людей. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, у місті неможливо отримати кваліфіковану медичну допомогу.



«Люди, які там перебувають, отримують поранення. Якщо потрібна медична допомога, вони прямують до міст Дружківка та Краматорськ. У Костянтинівці немає газу, води та світла, тому опалювальний сезон буде дуже складним», – сказав Філашкін.

