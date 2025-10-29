Російський дрон прицільно атакував авто «Нової пошти» під Дружківкою

Окупанти атакували машину «Нової пошти». Скріншот

Сьогодні, 29 жовтня, між селами Новорайськ та Степне у Дружківській громаді Краматорського району Донецької області російський FPV-дрон прицільно вдарив по автомобілю служби доставки «Нова пошта».



Відео факту воєнного злочину РФ опублікував воєнкор Андрій Цаплієнко. За даними українських військових, їм вдалося перехопити запис, який підтверджує: удару по цивільному автомобілю було завдано усвідомлено та прицільно.

Нагадаємо, у Костянтинівці Донецької області залишаються 5200 осіб, і у місті неможливо отримати кваліфіковану медичну допомогу.