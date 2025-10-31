Канада выплатила Украине 10 млн долларов на ремонт энергетической инфраструктуры

Канада решительно поддерживает усилия Украины по восстановлению и повышению устойчивости своей энергетической системы. По словам министра иностранных дел Аниты Ананд, Канада ускоряет выплату последней части своего взноса в размере 70 миллионов долларов США в Фонд энергетической поддержки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Канады.



«Канада ускоряет внесение последней части своего взноса в размере 70 миллионов долларов в Фонд энергетической поддержки Украины, инициативу Секретариата Энергетического сообщества, направленную на поддержку энергетических потребностей Украины», — отметила она.



Платеж в размере 10 миллионов долларов был выплачен досрочно для помощи Украине в восстановлении критически важной энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских ударов.

Кроме того, Секретариат Энергетического сообщества выделил около 50 миллионов долларов из общего взноса Канады на закупку и поставку газовых компрессоров для Харьковской области Украины. Это оборудование срочно необходимо для восстановления энергоснабжения и стабилизации системы в преддверии зимы.



