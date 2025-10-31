Канада виплатила Україні 10 млн доларів на ремонт енергетичної інфраструктури

Канада рішуче підтримує зусилля України щодо відновлення та підвищення стійкості своєї енергетичної системи. За словами міністра закордонних справ Аніти Ананд, Канада прискорює виплату останньої частини свого внеску у розмірі 70 мільйонів доларів США до Фонду енергетичної підтримки України. Про це повідомили у пресслужбі уряду Канади.



«Канада прискорює внесення останньої частини свого внеску у розмірі 70 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України, ініціативи Секретаріату Енергетичного співтовариства, спрямованої на підтримку енергетичних потреб України», — зазначила вона.



Платіж у розмірі 10 мільйонів доларів було виплачено достроково для допомоги Україні у відновленні критично важливої енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських ударів.

Крім того, Секретаріат Енергетичної спільноти виділив близько 50 мільйонів доларів із загального внеску Канади на закупівлю та постачання газових компресорів для Харківської області України. Це обладнання терміново необхідне відновлення енергопостачання і стабілізації системи напередодні зими.



