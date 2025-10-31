Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Канада виплатила Україні 10 млн доларів на ремонт енергетичної інфраструктури
31 жовтня 2025, 22:30

Канада виплатила Україні 10 млн доларів на ремонт енергетичної інфраструктури

Канада рішуче підтримує зусилля України щодо відновлення та підвищення стійкості своєї енергетичної системи. За словами міністра закордонних справ Аніти Ананд, Канада прискорює виплату останньої частини свого внеску у розмірі 70 мільйонів доларів США до Фонду енергетичної підтримки України. Про це повідомили у пресслужбі уряду Канади.

«Канада прискорює внесення останньої частини свого внеску у розмірі 70 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України, ініціативи Секретаріату Енергетичного співтовариства, спрямованої на підтримку енергетичних потреб України», — зазначила вона.

Платіж у розмірі 10 мільйонів доларів було виплачено достроково для допомоги Україні у відновленні критично важливої енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських ударів.

Крім того, Секретаріат Енергетичної спільноти виділив близько 50 мільйонів доларів із загального внеску Канади на закупівлю та постачання газових компресорів для Харківської області України. Це обладнання терміново необхідне відновлення енергопостачання і стабілізації системи напередодні зими.

Раніше ми писали, що Європа спільно з Україною розробила 12-пунктний мирний план, повідомляє Радіо Свобода. Згідно з документом, припинення вогню набирає чинності через 24 години після того, як обидві сторони ухвалять умови плану. Лінія фронту фіксується за поточним положенням.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Канада
Події
Допомога Україні
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:36
Росіяни завершують «будівництво» драмтеатру у Маріуполі: який у нього вигляд зараз
11:01
Росія легалізує мобілізацію українців на окупованих територіях
19:27
Пушилін призначив «міністра праці та соціальної політики» в угрупованні «ДНР»
16:30
Через ремонтні роботи будівлі в Донецьку загинули птахи
15:20
Після удару по ТЕС у місті Щастя Луганщина залишилася без світла
15:00
На окупованій території Запорізької області зникла 15-річна дівчинка
12:21
Окупанти створюють церковно-військову освіту для дітей Донеччини
11:11
Партизани знищують зв'язок РФ від Донбасу до Камчатки
10:45
Окупанти продають дрова, конфісковані у жителів Херсонщини
23:01
У Росії ліквідовано полковника ОМОНу, причетного до злочинів у Бучі
13:13
В окупованому Маріуполі загарбники планують відновити Екстрім-парк
12:33
У захопленому Донецьку посеред дороги впав БПЛА
09:49
На окупованих територіях РФ встановлює в школах «Парти героїв»
08:20
Диверсія в Токмаку: «АТЕШ» завдав удару по логістиці окупантів
15:35
На ТОТ Запорізької області підірвали залізницю, з рейок зійшли десятки вагонів
15:08
Чиновник Мінсільгоспу РФ підозрюється у воєнному злочині у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях
12:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
12:38
Ханженківське водосховище на Донеччині знову наповнюється після літнього обміління
09:59
В окупованому Криму масовий збій зв’язку та дефіцит палива — «ОТПОР»
14:24
ГУР показало ліквідацію сина російського генерала на Запоріжжі
усі новини
11:32
У Покровську відбувається десантна операція. Керує особисто Буданов
11:11
Зруйновано будинки та пошкоджено адміністративну будівлю в Донецькій області: у поліції показали наслідки атак за добу
10:14
Буданов приїхав до Покровська — ЗМІ
09:59
ГУР вивело з ладу нафтопродуктопровід «Кольцевой» у Московській області РФ
09:40
Сили ППО вночі збили 206 із 223 БПЛА
09:05
Армія РФ вночі вдарила по Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині: є поранені, спалахнули пожежі
08:23
Російський дрон вночі атакував Слов'янськ
08:14
Двоє людей постраждали за добу на Донеччині
22:30
Канада виплатила Україні 10 млн доларів на ремонт енергетичної інфраструктури
21:46
Перший список депортованих Росією дітей буде на столі у всіх лідерів — Зеленський
20:46
Польща перехопила російський літак-розвідник Іл-20
20:25
В Україні знову відключатимуть світло: які будуть графіки 1 листопада
19:42
Пентагон схвалив передачу ракет Tomahawk для України — CNN
18:36
Росія депортувала українських сиріт під час окупації: Україна повернула дітей
18:12
РФ вдарила по Херсону: кількість поранених зросла
17:29
ВМС вдарили ракетами по Орловській ТЕЦ та підстанції «Новобрянська» в РФ
17:07
Українські пілоти дронів знищили «Град» і танки російських військ на Костянтинівському напрямку: кадри
16:50
У Костянтинівці удар ЗС РФ пошкодив броньовик «Рошель», всередині якого перебували військові
15:52
СБУ та ГУР знищили один з трьох «Орєшніків» на полігоні Капустин Яр РФ
15:48
Армія РФ з артилерії масовано обстріляла Херсон: під удар потрапив ринок, двоє загиблих та майже 10 поранених
усі новини
ВІДЕО
Підрозділи ГУР проводять десантну операцію у Покровську. Фото: скріншот У Покровську відбувається десантна операція. Керує особисто Буданов
01 листопада, 11:32
ГУР вивело з ладу нафтопродуктопровід «Кільцевий». Фото: скріншот ГУР вивело з ладу нафтопродуктопровід «Кольцевой» у Московській області РФ
01 листопада, 09:59
Перший список депортованих Росією дітей буде на столі в усіх лідерів. Фото: ВП Перший список депортованих Росією дітей буде на столі у всіх лідерів — Зеленський
31 жовтня, 21:46
Удар по РСЗВ «Град» на Костянтинівському напрямку. Фото: кадр із відео Українські пілоти дронів знищили «Град» і танки російських військ на Костянтинівському напрямку: кадри
31 жовтня, 17:07
Наслідки обстрілу ринку у Херсоні. Фото: Херсонська МВА Армія РФ з артилерії масовано обстріляла Херсон: під удар потрапив ринок, двоє загиблих та майже 10 поранених
31 жовтня, 15:48
Скидання росіянами ФАБів на шахтоуправління «Покровське». РФ завдала удару по шахті «Покровське» трьома авіабомбами
31 жовтня, 13:43

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір