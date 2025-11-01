В октябре российская армия захватила 267 кв. километров украинской территории — DeepState

В октябре российская армия захватила 267 кв. км украинской территории. Фото: DeepState

Аналитики украинского проекта заявили, что за октябрь россияне заняли 0,04% от всей площади страны, теперь общий показатель составляет 19,09%. В относительном показателе количество оккупированной территории выросло на 3,1%, а количество штурмовых действий — на 2,3%.



Наибольшие потери, а именно 69% от общего количества оккупированных территорий в октябре, приходятся на район Новопавловки-Гуляйполя, хотя там зафиксировано только 16% штурмовых действий противника.



«В октябре на Покровском участке интенсивность была на таком же уровне, хотя на Лиманском участке интенсивность упала. Выросло же количество штурмовых действий в направлении Константиновки и на Харьковском участке.



Ранее мы писали, что пилоты подразделения БПЛА «Феникс» ГПСУ вместе с другими составляющими Сил обороны Украины отбили штурм российских войск в Донецкой области.

