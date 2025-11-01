Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В октябре российская армия захватила 267 кв. километров украинской территории — DeepState
01 ноября 2025, 17:03

В октябре российская армия захватила 267 кв. километров украинской территории — DeepState

В октябре российская армия захватила 267 кв. км украинской территории. Фото: DeepState В октябре российская армия захватила 267 кв. км украинской территории. Фото: DeepState

Аналитики украинского проекта заявили, что за октябрь россияне заняли 0,04% от всей площади страны, теперь общий показатель составляет 19,09%. В относительном показателе количество оккупированной территории выросло на 3,1%, а количество штурмовых действий — на 2,3%.

Наибольшие потери, а именно 69% от общего количества оккупированных территорий в октябре, приходятся на район Новопавловки-Гуляйполя, хотя там зафиксировано только 16% штурмовых действий противника.

«В октябре на Покровском участке интенсивность была на таком же уровне, хотя на Лиманском участке интенсивность упала. Выросло же количество штурмовых действий в направлении Константиновки и на Харьковском участке.

Ранее мы писали, что пилоты подразделения БПЛА «Феникс» ГПСУ вместе с другими составляющими Сил обороны Украины отбили штурм российских войск в Донецкой области

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

События
Война Потери
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:21
В оккупированном Красном Луче россияне «отреставрировали» мемориальный комплекс боевой славы
12:25
В колледжах на захваченной Донетчины агитируют подростков подписывать контракт с армией РФ
15:36
Россияне завершают «строительство» драмтеатра в Мариуполе: как он выглядит сейчас
11:01
Россия легализует мобилизацию украинцев на оккупированных территориях
19:27
Пушилин назначил «министра труда и социальной политики» в группировки «ДНР»
16:30
Из-за ремонта крыши дома в Донецке погибло множество птиц
15:20
После удара по ТЭС в Счастье Луганщина осталась без света
15:00
На оккупированной территории Запорожской области пропала 15-летняя девочка
12:21
Оккупанты создают церковно-военное образование для детей Донетчины
11:11
Партизаны уничтожают связь РФ от Донбасса до Камчатки
10:45
Оккупанты продают дрова, конфискованные у жителей Херсонщины
23:01
В России ликвидирован полковник ОМОНа, причастный к преступлениям в Буче
13:13
В оккупированном Мариуполе захватчики планируют восстановить Экстрим-парк
12:33
В захваченном Донецке посреди дороги упал БПЛА
09:49
На оккупированных территориях РФ ставит в школах «Парты героев»
08:20
Диверсия в Токмаке: «АТЕШ» ударил по логистике оккупантов
15:35
На ВОТ Запорожской области подорвали железную дорогу, с рельсов сошли десятки вагонов
15:08
Чиновник Минсельхоза РФ подозревается в военном преступлении в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях
12:45
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
12:38
Ханженковское водохранилище в Донецкой области вновь наполняется после летнего обмеления
все новости
17:03
В октябре российская армия захватила 267 кв. километров украинской территории — DeepState
16:35
Россияне атаковали маршрутку в селе Николаевка
16:03
Силы обороны улучшили тактическое положение в нескольких кварталах Покровска
15:43
Захватчики дважды атаковали Константиновку: есть погибший
15:21
В оккупированном Красном Луче россияне «отреставрировали» мемориальный комплекс боевой славы
15:00
ВСУ отбросили россиян вблизи села Новое Шахово
14:15
Спасатели за сутки вывезли 10 людей из прифронтовой Дружковки
13:30
Россияне скинули авиабомбу на Константиновку 30 октября: есть жертва и пострадавшие
12:25
В колледжах на захваченной Донетчины агитируют подростков подписывать контракт с армией РФ
11:32
В Покровске проходит десантная операция. Руководит лично Буданов
11:10
Разрушены дома и повреждено админздание в Донецкой области: в полиции показали последствия атак за сутки
09:59
ГУР вывело из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой» в Московской области РФ
09:40
Силы ПВО ночью сбили 206 из 223 БПЛА
09:06
Армия РФ ночью ударила по Полтавщине, Днепропетровщине и Николаевщине: есть раненые, вспыхнули пожары
08:23
Российский дрон ночью атаковал Славянск
08:14
Двое людей пострадали за сутки в Донецкой области
22:30
Канада выплатила Украине 10 млн долларов на ремонт энергетической инфраструктуры
21:46
Первый список депортированных Россией детей будет на столе у всех лидеров — Зеленский
20:46
Польша перехватила российский самолет-разведчик Ил-20
20:25
В Украине снова будут отключать свет: какие будут графики 1 ноября
все новости
ВИДЕО
Силы обороны улучшили тактическое положение в нескольких кварталах Покровска. Фото: скриншот Силы обороны улучшили тактическое положение в нескольких кварталах Покровска
01 ноября, 16:03
Подразделения ГУР проводят десантную операцию в Покровске. Фото: скриншот В Покровске проходит десантная операция. Руководит лично Буданов
01 ноября, 11:32
ГУР вывело из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой». Фото: скриншот ГУР вывело из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой» в Московской области РФ
01 ноября, 09:59
Первый список депортированных Россией детей будет на столе у всех лидеров. Фото: ОП Первый список депортированных Россией детей будет на столе у всех лидеров — Зеленский
31 октября, 21:46
Удар по РСЗО «Град» на Константиновском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов уничтожили «Град» и танки российских войск на Константиновском направлении: кадры
31 октября, 17:07
Последствия обстрела рынка в Херсоне. Фото: Херсонская ГВА Армия РФ из артиллерии массированно обстреляла Херсон: под удар попал рынок, двое погибших и почти 10 раненых
31 октября, 15:48
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор