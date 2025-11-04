Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
DeepState о ситуации под Малой Токмачкой: враг скрывается в руинах
04 ноября 2025, 20:04

DeepState о ситуации под Малой Токмачкой: враг скрывается в руинах

Скриншот: DeepState Скриншот: DeepState

Согласно данным проекта DeepState, в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области наблюдается формирование серой зоны. На этом направлении в прошлом месяце противник предпринял массированную атаку, задействовав значительное количество техники.

Зафиксированы случаи появления российских подразделений непосредственно в пределах села, преимущественно в виде пехоты. Однако бойцы Сил обороны Украины оперативно приступили к зачистке территории и ликвидации противника.

На тот момент ключевым вопросом было, удастся ли врагу закрепиться в районе Малой Токмачки и продолжить давление после серии неудачных штурмов. По последним наблюдениям, российская пехота предпринимала попытки вновь проникнуть в населенный пункт, укрываясь в разрушенных зданиях и на окраинах. Тем не менее украинским силам удается своевременно выявлять и уничтожать эти группы.

Напомним, в Больших Кучугурах Запорожской области военные подняли флаг Украины.

ТЕГИ

Места
Запорожская область Малая Токмачка
Прочее
серая зона
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:35
В оккупированной Донецкой области провалилась акция «Пирог на четвертое»
14:54
ГУР уничтожило штаб российских операторов БПЛА в Авдеевке
10:47
В оккупированном Должанске Луганской области беспилотник повредил жилой дом
16:00
Оккупант из «ЛНР» вырезал Z на лбу украинского пленного — СБУ
15:19
На Луганщине украинские спецназовцы подорвали логистику оккупантов
15:15
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:50
Водный кризис в Мариуполе грозит перекинуться в Бердянск
13:50
От Мариуполя до Геническа Россия «туризмом» закрепляет оккупацию Азовского побережья
11:51
Оккупированные города Луганщины — без света с выключенными фонарями
09:15
Военные преступления на Донбассе: десятки дел еще ждут приговоров
00:09
Оккупированные города Донбасса попали под обстрелы — куда ударили дроны
16:40
В Донецке фиксировали воздушную тревогу и отключения света
10:00
Дело главаря «ЛНР» Пасечника до сих пор на подготовительном этапе
08:55
В Алчевске после атаки дронов вспыхнул пожар на подстанции
15:21
В оккупированном Красном Луче россияне «отреставрировали» мемориальный комплекс боевой славы
12:25
В колледжах на захваченной Донетчины агитируют подростков подписывать контракт с армией РФ
15:36
Россияне завершают «строительство» драмтеатра в Мариуполе: как он выглядит сейчас
11:01
Россия легализует мобилизацию украинцев на оккупированных территориях
19:27
Пушилин назначил «министра труда и социальной политики» в группировки «ДНР»
16:30
Из-за ремонта крыши дома в Донецке погибло множество птиц
15:20
После удара по ТЭС в Счастье Луганщина осталась без света
15:00
На оккупированной территории Запорожской области пропала 15-летняя девочка
12:21
Оккупанты создают церковно-военное образование для детей Донетчины
11:11
Партизаны уничтожают связь РФ от Донбасса до Камчатки
10:45
Оккупанты продают дрова, конфискованные у жителей Херсонщины
23:01
В России ликвидирован полковник ОМОНа, причастный к преступлениям в Буче
13:13
В оккупированном Мариуполе захватчики планируют восстановить Экстрим-парк
12:33
В захваченном Донецке посреди дороги упал БПЛА
09:49
На оккупированных территориях РФ ставит в школах «Парты героев»
08:20
Диверсия в Токмаке: «АТЕШ» ударил по логистике оккупантов
все новости
21:33
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
21:14
В ВСУ ответили, есть ли окружение украинских войск в Покровске и Мирнограде
20:04
DeepState о ситуации под Малой Токмачкой: враг скрывается в руинах
19:52
Зеленский рассказал о своей поездке в Донецкую область
19:34
Тактические группы ССО ведут бои в городской застройке Покровска
19:28
ВСУ продвинулись вдоль автомагистрали на севере Купянска – ISW
18:40
Войска России атаковали Краматорскую громаду: по частному сектору ударил БПЛА, есть раненые
18:18
CAESAR ВСУ уничтожила «Гиацинт» оккупантов под Покровском
18:15
Зеленский прибыл на Покровское направление. Что известно о поездке президента
17:47
Антидроновые сетки спасают НПЗ РФ лишь наполовину
17:42
В ГУР рассказали первые подробности спецоперации в Покровске и показали ее уникальные кадры
17:20
ВСУ уничтожили российский командный пункт в Родинском
17:11
Армия РФ из артиллерии обстреляла Константиновку: есть раненый
16:57
РФ за октябрь сбросила более 5 тысяч авиабомб на Украину
16:46
Операция «ГВЕР»: робот спас раненого бойца из оккупации
16:41
В Славянске произошла авария: спасатели деблокировали мужчину из искореженного автомобиля
15:50
РФ нанесла авиаудар по Доброполью: из-под завалов спасли пострадавшего
15:35
В оккупированной Донецкой области провалилась акция «Пирог на четвертое»
15:03
Судья из Мариуполя, побывавшая в плену, рассказала итальянцам о насилии и преследованиях со стороны оккупантов
14:54
ГУР уничтожило штаб российских операторов БПЛА в Авдеевке
14:28
Зеленский встретился с военными «Азова», которые защищают Добропольское направление
14:15
В Украине погибли 116 журналистов с начала войны
14:04
Нидерланды передали самолёты F-16 Румынии для обучения украинцев
14:03
Над островами Каховского водохранилища военные подняли флаг Украины
13:42
DeepState зафиксировал продвижение армии РФ в Покровске, Славянском районе и на Харьковщине
13:33
Из Германии экстрадировали фигуранта дела «Энергоатома»
13:25
На Донетчине военные уничтожили разведывательный дрон «Князь Вещий Олег» РФ
13:02
Россияне убили гражданских, шедших с белым флагом под Харьковом
12:59
В Украине увеличили период отключений света
12:53
ВС РФ активизировались под Константиновкой: впереди бои за город
все новости
ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский на Покровском направлении. Фото: ОПУ Зеленский рассказал о своей поездке в Донецкую область
04 ноября, 19:52
Покровск. Бои в городской черте. Скриншот Тактические группы ССО ведут бои в городской застройке Покровска
04 ноября, 19:34
Место попадания CAESAR 55-й ОАБР. CAESAR ВСУ уничтожила «Гиацинт» оккупантов под Покровском
04 ноября, 18:18
Президент Украины Владимир Зеленский на Покровском направлении. Фото: ОПУ Зеленский прибыл на Покровское направление. Что известно о поездке президента
04 ноября, 18:15
Удары ГУР по оккупантам в Покровске. Фото: кадр из видео В ГУР рассказали первые подробности спецоперации в Покровске и показали ее уникальные кадры
04 ноября, 17:42
Момент удара по штабу РФ. ВСУ уничтожили российский командный пункт в Родинском
04 ноября, 17:20

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор