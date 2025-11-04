DeepState о ситуации под Малой Токмачкой: враг скрывается в руинах

Скриншот: DeepState

Согласно данным проекта DeepState, в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области наблюдается формирование серой зоны. На этом направлении в прошлом месяце противник предпринял массированную атаку, задействовав значительное количество техники.



Зафиксированы случаи появления российских подразделений непосредственно в пределах села, преимущественно в виде пехоты. Однако бойцы Сил обороны Украины оперативно приступили к зачистке территории и ликвидации противника.



На тот момент ключевым вопросом было, удастся ли врагу закрепиться в районе Малой Токмачки и продолжить давление после серии неудачных штурмов. По последним наблюдениям, российская пехота предпринимала попытки вновь проникнуть в населенный пункт, укрываясь в разрушенных зданиях и на окраинах. Тем не менее украинским силам удается своевременно выявлять и уничтожать эти группы.

Напомним, в Больших Кучугурах Запорожской области военные подняли флаг Украины.