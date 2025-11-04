Над островами Каховського водосховища військові підняли прапор України

Прапор України встановили над островами Каховського водосховища. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці провели зачистку «сірої зони» на території колишнього Каховського водосховища. Над територією островів бійці «Братства» підняли синьо-жовтий прапор та взяли територію під контроль. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МОУ.



«Бійці підрозділу «Братство», що входить до складу «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України, провели успішну розвідувально-диверсійну операцію в «сірій зоні» на території колишнього Каховського водосховища», — йдеться у повідомленні.



У рамках операції в районі ділянки «Великі Кучугури», розташованої за 7 кілометрів від берегової лінії, спецназівці ГУР виявили та ліквідували двох російських окупантів.



