Чиновник из минстроя РФ провел «рабочую встречу» с главарем группировки «ДНР» Денисом Пушилиным. Формальным поводом встречи стала тема «восстановления инфраструктуры» и «стабилизации водоснабжения» на временно оккупированной территории Донецкой области.



Они обсуждали планы по строительству жилья и социальных объектов, которые Москва подает как «заботу о гражданах». На деле же речь идет о закреплении контроля над захваченной территорией и создании видимости «мирной жизни» под российским управлением.



Российские кураторы говорят о проблеме водоснабжения — одной из самых острых на Донбассе. Они заявляют о «комплексных мерах» и «поддержке 26 регионов-шефов», однако фактически эти программы служат инструментом пропаганды и освоения бюджетных средств, а не реальным решением коммунальных проблем.



Оккупационные власти обещают заменить свыше 570 километров водопроводных сетей в ближайшие годы, однако подобные заявления уже неоднократно звучали и не привели к заметным результатам. Системные разрушения инфраструктуры, вызванные войной, которую развязала сама Россия, перекладываются теперь на «плечи» российских регионов, превращенных в доноров оккупационной администрации.

Напомним, как группировка «ДНР» и ее российские кураторы пытаются решить проблему, созданную своими же руками, — «Новости Донбасса» следят онлайн.