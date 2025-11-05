Чиновник із міністерства будівництва РФ провів «робочу зустріч» із ватажком угрупування «ДНР» Денисом Пушиліним. Формальним приводом зустрічі стала тема «відновлення інфраструктури» та «стабілізації водопостачання» на тимчасово окупованій території Донецької області.



Вони обговорювали плани щодо будівництва житла та соціальних об'єктів, які Москва подає як «турботу про громадян». Насправді йдеться про закріплення контролю над захопленою територією та створення видимості «мирного життя» під російським управлінням.



Особлива увага, за словами російських кураторів, приділяється проблемі водопостачання — одній із найгостріших на Донбасі. Російська сторона заявляє про «комплексні заходи» та «підтримку 26 регіонів-шефів», проте фактично ці програми є інструментом пропаганди та освоєння бюджетних коштів, а не реальним вирішенням комунальних проблем.



Окупаційна влада обіцяє замінити понад 570 кілометрів водопровідних мереж у найближчі роки, проте подібні заяви вже неодноразово звучали і не призвели до помітних результатів. Системні руйнування інфраструктури, спричинені війною, яку розв'язала сама Росія, перекладаються тепер на «плечі» російських регіонів, перетворених на донорів окупаційної адміністрації.

