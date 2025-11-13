В Нижнекамске вспыхнул пожар на нефтезаводе

Пожар в Нижнекамске.

В Нижнекамске произошёл пожар на территории одного из производственных подразделений предприятия «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на пресс-службу компании.

По предварительным данным, возгорание произошло в промзоне-2 — в районе завода стирола и полиэфирных смол (СПС), который входит в состав крупного химического комплекса «Нижнекамскнефтехим».



Компания является одним из крупнейших нефтехимических предприятий России и Европы.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»