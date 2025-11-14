Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские войска ночью атаковали Краматорск: беспилотник ударил вблизи многоэтажки
14 ноября 2025, 10:08

13 ноября в 23:40 российские оккупанты ударили по городу Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

БПЛА «Молния-2» попал в асфальтовое покрытие вблизи многоквартирного дома.

По предварительной информации, без пострадавших. Устанавливаются окончательные последствия атаки.

Напомним, что 13 ноября армия РФ обстреляла несколько городов Донецкой области, в результате чего ранены три человека.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

