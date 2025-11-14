Украина запустила серийное производство дронов-перехватчиков «Octopus»

Украинский дрон-перехватчик «Шахедов» под названием «Octopus» официально запущен в серийное производство. Технология уже передана первым трём украинским производителям, ещё одиннадцать готовят производственные линии, сообщает Министерство обороны Украины.



«Octopus» — это разработанная Вооружёнными силами Украины технология перехвата «Шахедов», которая уже прошла боевое применение. Дрон работает ночью, под мощным глушением и на низких высотах, что позволяет эффективно уничтожать вражеские цели.



«Таким образом, мы запускаем перехватчики в серийное производство, чтобы они как можно быстрее встали на защиту украинского неба», — подчеркнули в Минобороны.



Ведомство продолжает реализацию политики открытого сотрудничества с украинскими производителями, создавая условия для быстрого перехода от инноваций к серийным решениям, которые усиливают обороноспособность страны.



Напомним, сегодня было опубликовано видео, на котором во время российской атаки БПЛА на Киевскую область зафиксировано уничтожение «Шахеда» перехватчиком.

Київщина. Ще одне з дуже багатьох відео збиттів шахеда вашим перехоплювачем.



Працював департамент активних дій ГУР МО. Публікується із затримкою.



Цієї ночі цей же підрозділ збив ще кілька БПЛА.



І це вагомий привід закинути на Шахедоріз! pic.twitter.com/tD270oDfI3 — Serhii Sternenko (@sternenko) November 14, 2025

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»