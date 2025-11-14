Україна запустила серійне виробництво перехоплювачів «Octopus»

Український дрон-перехоплювач «Шахедів» під назвою «Octopus» офіційно запущено в серійне виробництво. Технологію вже передано трьом першим українським виробникам, ще одинадцять готують свої виробничі лінії, повідомило Міністерство оборони України.



«Octopus» — це розроблена Збройними силами України технологія перехоплення «Шахедів», яка вже довела ефективність у бою. Дрон працює вночі, під потужним глушінням та на низьких висотах, що дозволяє ефективно знищувати ворожі цілі.



«Таким чином ми запускаємо перехоплювачі у серійне виробництво, щоб вони якнайшвидше стали на захист українського неба», — наголосили в Міноборони.



Відомство продовжує політику відкритої співпраці з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, що посилюють обороноздатність України.



Нагадаємо, сьогодні було опубліковано відео, на якому під час російської атаки БПЛА на Київську область зафіксовано збиття «Шахеда» перехоплювачем.

Київщина. Ще одне з дуже багатьох відео збиттів шахеда вашим перехоплювачем.



Працював департамент активних дій ГУР МО. Публікується із затримкою.



Цієї ночі цей же підрозділ збив ще кілька БПЛА.



І це вагомий привод закинути на Шахедоріз! pic.twitter.com/tD270oDfI3 — Serhii Sternenko (@sternenko) November 14, 2025

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»